В Ростехе разработали бронежилет с системой автоматического жгутирования

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04.11.2026, 20:30, Разное
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На предприятии «Октава», входящем в ГК Ростех, модернизирован бронежилет «Оберег ГР», который дополнила интегрированная система автоматического жгутирования, в критических ситуациях оперативно останавливающая кровотечение. Бронежилет предназначен в первую очередь для специалистов по гуманитарному разминированию.

Модернизированный «Оберег ГР» работает по принципу бытового аппарата измерения давления. Надевая бронежилет, сапер одновременно фиксирует на руках и ногах манжеты с пневмоподушками. В комплект также входит насос с батареей, который расположен на спине и система трубок. По ним в случае необходимости закачивается воздух для накачки манжетов.

Пульт управления находится в нагрудном кармане. Для его извлечения необходимо дернуть специальный шнур. Чтобы жгутировать раненую конечность нажимается одна из четырех кнопок на ПУ. По прибытии помощи манжет отстегивается либо открывается клапан для стравливания воздуха. В экстренных случаях пневможгут разрезается.

Бронежилету придаются специальные баллистические пакеты С2 и Бр1+, выдерживающие попадание пистолетных пуль, осколков гранат и противопехотных мин. В комплекте со шлемом и забралом он закрывает все просветы, прикрывает пах и внутренние поверхности бедер. «Оберег ГР» удобен, весит всего 5 кг и не стесняет движений.Источник &#8212 Ростех

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