Apple выпустила первый MacBook Pro с сенсорным дисплеем

Apple впервые оснастила MacBook Pro сенсорным вводом, объединив его с тандемным экраном OLED и чипами M5 Max и M5 Pro. Новые лэптопы на 14 и 16 дюймов стали легче предшественников и работают без подзарядки до 24 часов. На крышку вернули светящийся логотип, от которого отказались 10 лет назад ради тонких корпусов. Предзаказы на новинки начали принимать 28 октября, а продажи намечены на 6 ноября.

Панель Apple PROLED XDR выдает яркость 2000 нит, предлагает уровень контрастности 10 000 000:1 и частоту смены картинки до 120 Гц. Дисплей уверенно поддерживает гаммы Adobe RGB, P3 и более 80 % Rec. 2020 для HDR. Блики гасят базовое покрытие и опциональная нанотекстура. Алгоритмы регулируют пиксели для ровной яркости, а калибровка и эталонные режимы подходят даже для просмотра медицинских снимков.

Тачскрин дополняет клавиатуру и трекпад, позволяя зумировать, двигать слайды и окна на экране. Встроенный в матрицу датчик снижает задержку, а усиленный шарнир дисплея повышает устойчивость. Дизайнеры могут рисовать на панели, музыканты — играть на виртуальных инструментах, а программисты — тестировать софт для iOS и iPadOS. В старых программах macOS переводит касания в клики, также доступны новые API жестов.

Чип M5 Pro создан для кодинга, науки и видеомонтажа, а M5 Max — для 3D-анимации, спецэффектов и локальных языковых моделей. Оба чипа имеют графику с нейронными ускорителями и поддерживают новейшую трассировку лучей. Доступно до 128 ГБ объединенной и 16 ТБ памяти ПЗУ. Вес моделей на 14 и 16 дюймов равен 1,36 и 1,81 кг. Есть Thunderbolt версии 5, слоты HDMI и SDXC, Wi-Fi 7 и 6 превосходных динамиков. В США версии с M5 с индексом Pro стоят от 2899 и 3399 долларов за 14 и 16 дюймов, а с M5 Max — от 4499 и 4799 долларов.Источник — Interesting engineering