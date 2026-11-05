Roxon выпустила компактный мультитул Flex Go со сменными инструментами

Компания Roxon представила Flex Go — уменьшенную версию модульного мультитула Flex. Новинка рассчитана на ношение в кармане: ее длина составляет 8,9 см, что примерно на 1,9 см меньше, чем у оригинала. Весит Flex Go 173 г — более чем на 30 % меньше старшей модели.

В рукоятках предусмотрено восемь посадочных мест для сменных инструментов. Они совместимы только с короткими насадками Roxon: на выбор доступно 47 вариантов. В комплектной версии установлено шесть складных инструментов, поскольку держатель бит занимает сразу три посадочных места. При желании вместо него можно поставить три отдельных инструмента.

В стандартный набор входят небольшие ножницы, комбинированная открывалка для консервных банок и бутылок, держатель бит 1/4 дюйма с двусторонней плоской и крестовой битой, короткое лезвие, шило с приспособлением для продевания нити и небольшой алмазный напильник. Инструменты расположены снаружи сложенных рукояток: их можно доставать одной рукой, не раскрывая пассатижи. Фиксаторы удерживают их при работе, а отдельный механизм позволяет заменять.

Кроме того, Flex Go оснащен пассатижами с узкими и обычными губками и кусачками для проволоки. В корпусе также размещены пинцет и зубочистка. Набор можно менять под конкретные задачи — например, для похода или ремонта велосипеда.

Версия с установленными инструментами уже продается за 70 долларов. Позднее Roxon планирует выпустить корпус с пассатижами без дополнительных инструментов за 48 долларов. Отдельные короткие насадки стоят от 3 до 13 долларов.Источник — Roxon