В Майами при крушении вертолета погиб человек, двое пострадали

В заливе Бискейн недалеко от Майами, штат Флорида, потерпел крушение вертолет. Один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы.

По сообщению местной полиции, двое пострадавших доставлены в больницу в критическом, но стабильном состоянии. Сразу после крушения очевидец попытался спасти третьего человека, однако прибывшие спасатели констатировали его смерть.

Причины катастрофы устанавливаются.