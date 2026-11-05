В Майами при крушении вертолета погиб человек, двое пострадали
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В заливе Бискейн недалеко от Майами, штат Флорида, потерпел крушение вертолет. Один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы.
По сообщению местной полиции, двое пострадавших доставлены в больницу в критическом, но стабильном состоянии. Сразу после крушения очевидец попытался спасти третьего человека, однако прибывшие спасатели констатировали его смерть.
Причины катастрофы устанавливаются.