В Рязани после атаки украинских БПЛА горит НПЗ, повреждены линии электропередачи

В ночь на четверг, 5 ноября, украинские беспилотники атаковали объекты в Рязанской области России. В Рязани произошли пожары на территориях промышленных предприятий, повреждены линии электропередачи, часть города осталась без электричества. По данным украинских мониторинговых ресурсов, одним из объектов атаки стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть».

Как пишет The Kyiv Independent со ссылкой на мониторинговый канал Exilenova+, беспилотники достигли промышленной зоны Рязанского НПЗ. В социальных сетях опубликованы видеозаписи, на которых видны работа российской противовоздушной обороны, мощные взрывы и крупный пожар. Украинские мониторинговые каналы сообщают о нескольких попаданиях по территории предприятия. Независимого подтверждения масштабов повреждений пока нет.

Рязанский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его производственная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. Завод выпускает автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другую продукцию.

Предприятие неоднократно подвергалось атакам украинских беспилотников. После удара 15 октября, по сведениям Reuters, на заводе была остановлена одна из основных установок первичной переработки нефти, также были повреждены трубопроводы.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил массированную атаку беспилотников и сообщил о пожарах на территориях промышленных объектов Рязани, не назвав предприятия. По его словам, повреждены линии электропередачи, в отдельных районах города возникли перебои с электроснабжением.

В одной из школ Рязани выбиты стекла, занятия отменены. В Рыбновском округе загорелось нежилое строение в частном секторе, один человек получил ранения. В Рязанском округе повреждены частные жилые дома.

Украинские источники сообщали также о возможной атаке на логистический комплекс Wildberries в Рязани. Однако подтверждений повреждения этого объекта именно в ночь на 5 ноября пока нет.

Нынешняя атака стала продолжением серии ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В ночь на 3 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. По данным местных властей, повреждена инфраструктура предприятия, возник пожар, два сотрудника получили ранения.

В предшествующие дни сообщалось также об атаках на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, предприятия «Башнефти» в Уфе, завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове и нефтеперекачивающую станцию «Самара» компании «Транснефть».