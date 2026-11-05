В Конгресс США избран еврейский политик, обвинявший Израиль в «геноциде» в Газе

На выборах в Палату представителей США в 11-м избирательном округе Калифорнии победил сенатор законодательного собрания штата Скотт Винер, представитель Демократической партии. Он займет место бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая уходит из Конгресса после почти 40 лет работы.

Как пишет NBC Bay Area, после подсчета значительной части голосов Винер набирает около 55,5%, его соперница, член городского совета Сан-Франциско Конни Чан, – около 44,5%. Чан, кандидатуру которой поддержала Пелоси, уже признала поражение.

Винер, еврей по происхождению, известен своей деятельностью в защиту прав ЛГБТ и является открытым геем. Он станет первым открытым геем, представляющим Сан-Франциско в Конгрессе США.

В январе 2026 года Винер оказался в центре скандала после того, как обвинил Израиль в совершении «геноцида» в секторе Газы. Его заявление вызвало резкую критику со стороны ряда еврейских организаций Калифорнии. Впоследствии политик объявил об уходе с поста сопредседателя еврейского парламентского объединения законодательного собрания штата, который занимал с 2023 года.

В ходе предвыборной кампании Винер выступал против продажи Израилю американских наступательных вооружений и финансирования израильских военных операций. При этом он подчеркивал, что поддерживает существование Израиля как еврейского государства и выступает против разрыва американо-израильских отношений, а также против движения BDS. Политик поддерживает урегулирование израильско-арабского конфликта на основе принципа «два государства для двух народов».

Винер получил поддержку либеральной произраильской организации J Street. Его соперница Конни Чан занимала более жесткую позицию в отношении военной помощи Израилю, выступая за прекращение всех поставок американского оружия.

Скотт Винер представляет Сан-Франциско в сенате Калифорнии с 2016 года. Ранее он был членом городского совета. Среди основных направлений его законодательной деятельности – жилищное строительство, права ЛГБТ и регулирование искусственного интеллекта.

Новый состав Палаты представителей Конгресса США приступит к работе 3 января 2027 года.