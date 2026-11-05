 

В США на один день назначены три казни – в Индиане, Флориде и Алабаме

05.11.2026, 6:45, Разное
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В четверг, 5 ноября, в США планируется привести в исполнение три смертных приговора – в штатах Индиана, Флорида и Алабама. Как пишет Associated Press, это второй случай в 2026 году, когда на один день назначены три казни. Во всех трех случаях осужденных планируется казнить с помощью смертельной инъекции.

В Индиане должен быть казнен 50-летний Джеффри Вайсхайт, осужденный за убийство двух детей своей подруги – восьмилетней девочки и пятилетнего мальчика. В 2010 году он поджег дом, в котором находились дети. Адвокаты осужденного просили заменить смертную казнь пожизненным заключением, ссылаясь на черепно-мозговые травмы и психические проблемы их подзащитного, однако губернатор Майк Браун отклонил прошение. Это будет первая казнь в Индиане в 2026 году.

Во Флориде планируется казнить 64-летнего Джесси Гуардадо, который признал себя виновным в убийстве 75-летней женщины в 2004 году. Он нанес ей многочисленные ножевые ранения, после чего похитил деньги, драгоценности и другие ценности. Женщина ранее помогла ему найти работу и жилье. Эта казнь станет 19-й во Флориде с начала года, что повторит рекорд штата, установленный в 2025 году.

В Алабаме должен быть казнен 54-летний Майкл Тейлор, осужденный за убийство пожилой супружеской пары во время ограбления 35 лет назад. Тогда 19-летний Тейлор забил обоих металлическим прутом. Защитники осужденного просили учесть его возраст на момент преступления и заменить наказание пожизненным заключением, однако губернатор Кей Айви отказала в помиловании.

Это второй день в нынешнем году, на который назначены сразу три казни. Предыдущий такой случай произошел 13 августа. До 2026 года три смертных приговора в один день в США в последний раз приводились в исполнение в январе 2010 года.

По данным Центра информации о смертной казни (Death Penalty Information Center), с начала 2026 года в США были казнены 32 человека. Более половины казней пришлись на Флориду.

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