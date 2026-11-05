ВСУ — ночью перехвачены 105 БПЛА. МО РФ — сбиты 496 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 5 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине две авиационные ракеты Х-35 и 128 ударных БПЛА (из них – 65 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 105 беспилотников (в том числе 48 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 18 локациях и падения обломков в 9 локациях. Причинен ущерб в Киевской области. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 5 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 496 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Вновь атакован Рязанский НПЗ. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.