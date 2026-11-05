 

В Конгресс США избрана противница Израиля, в Нью-Йорке победил произраильский республиканец

05.11.2026, 8:15, Разное
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На выборах в Палату представителей США в 34-м округе Калифорнии, включающем центральные районы Лос-Анджелеса, победила 31-летняя активистка социалистического движения Анджела Гонсалес-Торрес. Она обошла действующего конгрессмена-демократа Джимми Гомеса, представлявшего округ с 2017 года.

Гонсалес-Торрес, получившая поддержку организации «Демократические социалисты Америки» (DSA), во время предвыборной кампании выступала за введение эмбарго на поставки американского оружия Израилю, обвиняла Израиль в «геноциде» в секторе Газы и критиковала произраильское лобби AIPAC. На своем предвыборном сайте она заявляла, что намерена противодействовать влиянию AIPAC на американскую политику.

Как пишет LAist, после подсчета значительной части голосов Гонсалес-Торрес набирала около 59%, а Гомес – 41%. Associated Press объявило о ее победе. Гомес признал поражение. На его избирательную кампанию повлияло расследование парламентского комитета по этике в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые конгрессмен отвергает.

Между тем в 1-м избирательном округе штата Нью-Йорк, охватывающем часть Лонг-Айленда, победу одержал действующий конгрессмен-республиканец Ник Лалота, известный своей поддержкой Израиля. Его соперник, демократ Крис Галлант, признал поражение. По предварительным данным, Лалота получил около 51% голосов против 49% у Галланта.

Как пишет New York Post, Галлант, открытый гей и бывший пилот вертолета Black Hawk Национальной гвардии США, оказался в центре скандала после публикации старых фотографий, на которых он позировал в атрибутике BDSM для специализированного магазина в Сан-Франциско.

Галлант подтвердил подлинность фотографий, но заявил, что не испытывает стыда за свое прошлое и не считает его имеющим отношение к своей пригодности для работы в Конгрессе.

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