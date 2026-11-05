Имплант Neuralink помог потерявшему речь человеку поговорить с женой по телефону

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05.11.2026, 8:30, Разное
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Компания Neuralink продемонстрировала новейшие возможности интерфейса «мозг — компьютер»: система преобразует нейронные сигналы воображаемой речи в слова и должна помочь людям, лишившимся способности говорить. Демонстрация прошла на участнике исследования VOICE. Показали телефонные звонки с синтезированной речью, управление ИИ Grok мысленно произнесенными командами, общение без ручной активации декодера и диктовку мозга в приложениях iPhone.

Агент Grok активируется, если представить произнесение «Hey Neuralink», а затем мысленно задать запрос — дальше он выполняет его на компьютере. Новая система нейронного распознавания голосовой активности сама определяет, когда участник хочет говорить, и включает декодирование речи: раньше для этого требовалась кнопка. Это упростит общение людям с двигательными ограничениями. Также компания показала визуализации в реальном времени интенсивности и распределения нейронных сигналов — с их помощью участники теста подбирают речевые мысленные шаблоны для более качественного декодирования.

Синтезированная речь встроена прямо в звонки на iPhone: голос подается в микрофонный аудиопоток, и собеседник слышит его. Участник протестировал это, поговорив с женой. Добавлена интеграция с клавиатурой iOS: текст диктуется нейросигналами в разных приложениях, что важно при некоторых видах склероза. Обновилось и приложение Bloom: ускорено редактирование неверно распознанного текста и появилась функция блокировки экрана — общаться можно, не разблокируя телефон.

Интересно, что улучшения появились в течение 72-часового «мозгового штурма» команды инженеров в доме участника, где эксперты вместе с ним и его супругой тестировали прототипы в реальном времени. Neuralink стремится вывести мозговую коммуникацию из лабораторий в повседневную жизнь, но не раскрыла точность декодирования и время отклика. Имплантаты все еще проходят испытания и не одобрены регуляторами США.

Источник &#8212 Neuralink

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