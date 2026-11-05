Лидер демократических протестов в Гонконге Джошуа Вонг приговорен к десяти годам заключения

Джошуа Вонг, один из лидеров демократического движения в Гонконге, приговорен к десяти годам заключения по обвинению в сговоре в иностранными силами. В январе он должен был освободиться из тюрьмы после отбытия шестилетнего приговора.

Вонг был одним из лидеров «Революции зонтиков» 2014 года – массовых протестов против закона, разрешающего экстрадицию из Гонконга в Китай и в поддержку демократии. Он был заключен в тюрьму, а после выхода присоединился к протестам 2019 года и был осужден вновь.

Как отмечает BBC, обвинение в сговоре с иностранными силами предусмотрено законом о национальной безопасности Гонконга, принятом в 2020 году. Закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Критики режима констатирует, что фактически речь идет о «запрете на инакомыслие».