 

Лидер демократических протестов в Гонконге Джошуа Вонг приговорен к десяти годам заключения

05.11.2026, 10:15, Разное
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Джошуа Вонг, один из лидеров демократического движения в Гонконге, приговорен к десяти годам заключения по обвинению в сговоре в иностранными силами. В январе он должен был освободиться из тюрьмы после отбытия шестилетнего приговора.

Вонг был одним из лидеров «Революции зонтиков» 2014 года – массовых протестов против закона, разрешающего экстрадицию из Гонконга в Китай и в поддержку демократии. Он был заключен в тюрьму, а после выхода присоединился к протестам 2019 года и был осужден вновь.

Как отмечает BBC, обвинение в сговоре с иностранными силами предусмотрено законом о национальной безопасности Гонконга, принятом в 2020 году. Закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Критики режима констатирует, что фактически речь идет о «запрете на инакомыслие».

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