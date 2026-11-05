 

В Филадельфии в годовщину Хрустальной ночи пройдет акция в поддержку бойкота еврейских бизнесов

05.11.2026, 9:45, Разное
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Офис генерального прокурора штата Пенсильвания выступил с заявлением в связи с планами пропалестинских активистов провести в Филадельфии велопробег в поддержку бойкота еврейских бизнесов – в годовщину Хрустальной ночи.

«Это вызывает значительную тревогу. Устраивая акцию, направленную против бизнесов, владельцы которых – евреи, организаторы прибегают к дискриминации, восходящей к древнейшим антисемитским стереотипам и тактикам в истории», – отмечается в заявлении.

Офис подчеркивает: это не протест против политики Израиля, а действие, направленное против жителей Пенсильвании только на основании их еврейства и возлагающее на них вину за то, к чему они не имеют отношения: «В нашем городе братской любви это недопустимо». В то же время прокуратура не говорит о возможном запрете велопробега.

Антидиффамационная лига, Американский еврейский комитет, Еврейская федерация Филадельфии и организация StandWithUS выступили с совместным заявлением. «Сомнений нет: это антисемитизм. Ненависть к евреям», – говорится в нем.

Хрустальная ночь 9-10 ноября 1938 года – серия организованных нацистами в Германии еврейских погромов, ставшая предвестником Холокоста. Нацистские штурмовики и «сочувствующие» граждане жгли синагоги, громили магазины, врывались в жилые дома, круша все на своем пути.

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