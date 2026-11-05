 

Правительство утвердило налог на лимитный интернет

05.11.2026, 11:04, Разное
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Правительство России утвердило постановление о введении федерального налога на потребление интернет-трафика. Согласно документу, с 1 января 2027 года все тарифные планы операторов связи, предусматривающие оплату за объём переданных данных, будут облагаться сбором в размере 10% от стоимости тарифа. Средства, как следует из пояснительной записки, будут направлены на «развитие суверенного сегмента сети и обеспечение бесперебойного финансирования технических средств противодействия угрозам».

«Гражданин потребляет трафик – значит, он пользуется государственной цифровой инфраструктурой, – пояснил заместитель министра цифрового развития Иван Сафонов. – А раз пользуется, значит, обязан софинансировать её устойчивость».

По его словам, безлимитные тарифы облагаться сбором не будут, поскольку в них «невозможно измерить степень потребления государственного ресурса», а значит, налогооблагаемая база отсутствует по определению.

Особое внимание в документе уделено механизму распределения средств: 60% поступлений будут направлены на закупку, обслуживание и модернизацию оборудования ТСПУ, 25% – на строительство резервных линий связи, не подверженных внешнему воздействию, и 15% – на программу «Цифровой детокс», в рамках которой граждане, не израсходовавшие тарифный пакет, получат благодарственное письмо от Роскомнадзора и скидку 3% на подписку в национальном мессенджере МАХ. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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