Число жертв российского удара по Камышевахе возросло до 42 человек

Полиция Украины сообщила, что число жертв российского удара по поселку Камышеваха Запорожской области возросло до 42 человек. Под завалами может находиться еще 33 человека. Поисково-спасательные работы ведутся непрерывно.

Напомним, что 2 ноября на поселок было сброшено девять трехтонных бомб Ф-3000. Основной удар пришелся на школу, где раздавали гуманитарную помощь, и убежище, в котором находились люди. 3-5 октября в Запорожской области объявлены днями траура.

«Россияне не могли не знать, что еженедельно жители Камышевахи получали гуманитарную помощь именно там. Это очередное доказательство, что РФ не хочет ни деэскалации, ни реальной справедливости. После гуманитарной миссии в Олешках была надежда на приближение мира, однако РФ намерена убивать дальше», – говорилось в опубликованном президентом Владимиром Зеленским заявлении.