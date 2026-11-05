 

В Госдуме призвали сжечь здание библиотеки имени Ленина, где на Хэллоуин состоялся рейв

05.11.2026, 14:03, Разное
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Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в эфире телеканала «Россия» предложила привлечь к уголовной ответственности директора Российской государственной библиотеки имени Ленина, который согласовал проведение в подведомственном учреждении «литературного рейва».

«Это кощунство и осквернение нашего святого книгохранилища, места, где работали Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович. Поэтому чиновника нужно посадить на 25 лет в лагерь, а опороченное здание сжечь и построить новое», – сказала член ЦК КПРФ.

Вызвавшее негодование парламентария мероприятие состоялось в главном здании столичной библиотеки ночь на 1 ноября 2026 года, когда в странах коллективного Запада отмечали  Хэллоуин – праздник, признанный в России нежелательным

Ряд общественных деятелей назвали рейв «мракобесием и бесовством», после чего руководство Минкульта пообещало провести проверку и привлечь виновных к ответственности..

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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