 

В Парагвае оппозиция требует импичмента президента после краха банка Ueno

05.11.2026, 12:45, Разное
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Парламентская оппозиция Парагвая внесла предложение об импичменте президента Сантьяго Пеньи и вице-президента Педро Альяны после того, как Центробанк страны ввел временное управление в цифровом банке Ueno Bank, связанном с главой государства.

Заявку подписали 35 депутатов. Лидерам государства вменяют конфликт интересов и злоупотребления при управлении государственными средствами.

Центробанк взял под контроль Ueno Bank во вторник, 3 ноября, после того как его показатель достаточности капитала опустился ниже половины установленного законом минимума. Счета клиентов, через которые в том числе выплачивались пенсии, заморожены. Банк обслуживал около 2,9 миллионов клиентов, примерно 60% взрослого населения страны. Его депозиты составляли около 2,8 миллиардов долларов, в том числе около 355 миллионов долларов государственного Института социального обеспечения. По делу задержаны восемь руководителей, связанных с банком. В Асунсьоне и других городах прошли акции протеста.

Владелец банка, конгломерат Grupo Vázquez, был деловым партнером Пеньи до марта 2025 года. Сам банк утверждает, что президент никогда не был его акционером или инвестором, и обе стороны отрицают нарушения.

По требованию Пеньи в отставку подал глава Центробанка Карлос Карвальо, ранее возглавлявший Ueno Bank. Вслед за ним ушли еще два члена совета директоров, и из пяти членов совета остались двое, что меньше кворума в три человека, необходимого для принятия решений. Новым главой Центробанка назначен экономист Рауль Вера Богадо. Кроме того, Пенья подписал закон, позволяющий вкладчикам в кратчайшие сроки получить часть средств из гарантийного фонда.

Заседание по импичменту назначено на утро четверга, 5 ноября. Для передачи дела в Сенат за отстранение должны проголосовать не менее 53 из 80 депутатов, а затем 30 из 45 сенаторов. Правящая партия Пеньи располагает большинством в обеих палатах.

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