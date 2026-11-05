Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1716-й день войны

Минобороны РФ 5 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бережное, Дорошенково, Гарбузовка и Колодезное. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Марковка и Никольское. Противник потерял более 180 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок, Смородьковка Харьковской области, Богородичное и Крымки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, в том числе 1 бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и 1 орудие полевой артиллерии.

Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Ясногорка, Кондратовка и Стародубовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 27 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Варваровка, Боковое, Криворожье, Яковлевка, Белозерское и Каменка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Черненково Днепропетровской области, Кирово, Желтая Круча, Василевское и Новорозовка Запорожской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих, 11 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 1029 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 280647 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31535 танков и других боевых бронированных машин, 1795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36869 орудий полевой артиллерии и минометов, 76426 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 283000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.