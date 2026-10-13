 

Землетрясение в Панаме, более 6000 пострадавших

13.10.2026, 9:00, Разное
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Более 6000 человек пострадали в результате землетрясения, происшедшего в Панаме 9 октября, сообщил в обращении к нации президент Хосе Рауль Мулино. Он отметил, что человеческих жертв удалось избежать.

«Проверено 1744 дома, выявлено 6174 пострадавших. По мере продолжения проверок эти показатели будут расти. Разрушения значительны, но мы заботимся о доставке продовольствия и еды, восстанавливаем дороги и электроснабжение», – заявил он.

После землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего 9 октября в Панаме, власти сообщили о повреждениях зданий и инфраструктуры в нескольких провинциях. Наиболее заметные разрушения зафиксированы в центральной части страны.


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