 

Землетрясение магнитудой 7,6 в Панаме. Объявлено предупреждение о цунами

09.10.2026, 21:30, Разное
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Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло в пятницу, 9 октября, в Панаме, сообщила Геологическая служба США (USGS). Первоначально служба оценила магнитуду в 8,0, но затем понизила оценку.

Эпицентр находился в центре южной части страны, примерно в 14 км к юго-западу от населенного пункта Питалоса-Арриба, очаг залегал на глубине 10 км.

После землетрясения американский центр предупреждения о цунами объявил об угрозе цунами для побережья Панамы, Колумбии, Эквадора, Никарагуа и Гватемалы.

Толчки ощущались в столице страны, городе Панама, где сотни людей покинули здания. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.


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