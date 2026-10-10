Зеленский — «Закупки США российского дизеля – инвестиция в войну»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение решением американской администрации об отмене запрета на закупки российского дизельного топлива. «Это подарок ко дню рождения Путина», – сообщил он.

«Россия «отблагодарит» за дизель дальнейшим террором и подлостями. Разрешение РФ продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать. Любое ослабление санкций без договоренностей – проявление слабости. РФ будет убивать больше», – написал президент.

Зеленский подчеркнул, что удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям стали ответом на разрушение украинских энергетических объектов.

Как сообщил изданию Axios официальный американский источник, знакомый с происходящим, президент США Дональд Трамп принял решение об импорте российских энергоносителей после того, как Зеленский проигнорировал неоднократные просьбы прекратить удары по НПЗ.

«Трамп настаивал, чтобы Украина прекратила удары в одностороннем порядке, потому что они вели к росту цен на топливо в США. Зеленский ошибся в оценке Трампа. Продолжая бить по НПЗ, он подорвал доверие, которое возникло между ними в последние полгода», – заявил источник.

Соглашение между США и Россией значительно осложняют положение Украины. Новые удары по российской топливной инфраструктуре становятся угрозой энергетической безопасности США накануне избирательной кампании, одним из главных вопросов которой являются цены на топливо.

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