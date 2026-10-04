 

Зеленский — баллистические ракеты, способные атаковать Москву, будут готовы уже в ближайшие недели

04.10.2026, 11:30, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью агентству Reuters, что уже нынешней осенью будет готова разработанная компанией Fire Point баллистическая ракета FP-9, способная достичь Москвы.

По словам главы государства, основой ракеты стала FP-7 дальностью 250 километров, первое боевое применение которой состоялось несколько дней назад: «Я позвонил руководству компании и сказал: «Где моя FP-9?». Нам нужна FP-9. И я уверен, что FP-9 будет готова этой осенью».

Зеленский обещал удвоить интенсивность ударов по объектам российской топливно-энергетической отрасли, подчеркнув, что речь идет об ответе на новую стратегию России, призванную заставить украинцев покинуть Киев и другие города.

По его словам, российский лидер Владимир Путин утвердил новую доктрину, предусматривающую более обширные удары по гражданским целям – накануне зимы: «Мы видели документы и знаем, что они разрешают им атаковать инфраструктуру, логистику, дороги, школы, больницы, чтобы вынудить людей покинуть города. Это и есть цель операции».


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