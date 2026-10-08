Защита от глаукомы: ученые выявили неожиданную связь между распространенными препаратами и зрением

Люди, принимающие статины для снижения холестерина, реже заболевают открытоугольной глаукомой и реже нуждаются в хирургическом лечении уже существующей болезни. К таким выводам пришли британские исследователи, проанализировавшие медицинские записи более 165 миллионов человек.

Что такое глаукома и почему это важно

Глаукома — одна из ведущих причин необратимой слепоты в мире. При этом заболевании постепенно погибает зрительный нерв, чаще всего из-за повышенного внутриглазного давления. Снижение давления остается единственным доказанным способом замедлить болезнь, но даже на фоне лечения многие пациенты продолжают терять зрение.

Статины — препараты, которые назначают для снижения уровня холестерина. Однако исследования последних лет показали, что они обладают и нейропротекторными свойствами, то есть способны защищать нервные клетки. Именно это натолкнуло ученых на мысль проверить, влияет ли прием статинов на риск глаукомы.

Как проводилось исследование

Ученые использовали глобальную базу данных обезличенных медицинских записей TriNetX, которая охватывает около 165 миллионов человек. Они сравнили две большие группы: более 210 тысяч человек, принимавших статины, и столько же человек, которые их не принимали. Все участники были старше 40 лет и имели记录 офтальмологического наблюдения.

Отдельно исследователи проанализировали течение уже имеющейся глаукомы. Для этого сравнили более 30 тысяч пациентов на статинах с почти 250 тысячами человек, которые эти препараты не принимали.

Что удалось выяснить

Среди тех, кто принимал статины, риск развития первичной открытоугольной глаукомы оказался на 15 процентов ниже. Через пять лет новых диагнозов в группе статинов было 2,3 процента против 2,6 процента в контрольной группе.

Еще заметнее разница оказалась для тех, у кого глаукома уже была. За пять лет у пациентов на статинах риск хирургического вмешательства снизился на 36 процентов, малоинвазивной операции — на 55 процентов, лазерной процедуры — на 60 процентов. Потребность в каплях, снижающих давление, оказалась ниже на 12 процентов.

Через десять лет эти связи сохранились, хотя различия стали немного меньше. Результаты были одинаковыми для аторвастатина и розувастатина, но различались для других статинов, возможно, из-за меньшего числа наблюдений.

Какие механизмы могут объяснять эффект

Исследователи называют несколько возможных причин. Статины могут влиять на активность иммунных клеток, улучшать кровоснабжение сетчатки и снижать окислительное повреждение. Все это потенциально защищает зрительный нерв от гибели.

Это согласуется с более ранними наблюдениями. Метаанализ 2022 года, охвативший более 500 тысяч участников, уже показал, что прием статинов связан с чуть меньшим риском открытоугольной глаукомы . Другое исследование, опубликованное в JAMA Ophthalmology, обнаружило, что использование статинов в течение пяти лет и более снижало риск первичной открытоугольной глаукомы на 21 процент .

Ограничения и что дальше

Работа остается наблюдательной: она показывает связь, но не доказывает причину. Ученые не имели доступа к измерениям внутриглазного давления, данным о полях зрения или снимкам зрительного нерва. Поэтому они не могли напрямую оценить прогрессирование болезни и использовали необходимость усиления лечения как косвенный показатель.

Также осталось неясным, почему проводились операции — из-за ухудшения болезни, плохой приверженности лечению или непереносимости капель. Недостаток данных о дозах статинов и приверженности терапии тоже мог повлиять на результаты.

Несмотря на ограничения, авторы считают, что их выводы добавляют аргументов в пользу нейропротекторного действия статинов. Они призывают к проведению проспективных рандомизированных исследований, которые могли бы точнее ответить на вопрос, действительно ли статины защищают от глаукомы.

Результаты работы опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology.

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