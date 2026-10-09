За ИИ-фейк с фотографией крокодила сингапурцу грозит 7 лет тюрьмы

Завсегдатаи соцсетей и не подозревают, в какой опасности они теперь находятся. Если раньше фейковые картинки были уделом профессиональных пользователей графических редакторов, то с появление ИИ генерировать различные подделки и «смешные» изображения может кто угодно. Об ответственности за публикацию такого контента редко кто задумывается, а зря – по законам многих стран распространение заведомо ложной информации уголовно наказуемо.

Свежий прецедент произошел в Сингапуре, где очень суровое законодательство. Некто Е Линь прислал знакомому картинку с крокодилом, сгенерированную ИИ, но выдал ее за настоящее фото из водохранилища Пандан. Это популярный туристический объект, место катания на каяках — поэтому, когда информация стала достоянием общественности, все переполошились. Национальное агентство Сингапура по вопросам водных ресурсов закрыло зону для посещения и два дня искало несуществующего крокодила.

Водохранилище Пандан

Испугавшись содеянного, Е Линь удалил картинку со своего телефона, но было уже поздно. На самом деле он сделал себе только хуже. Изначально его обвинили в распространении ложных сведений – это штраф в эквиваленте $7800 и до 3 лет тюрьмы. А теперь добавили обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия, за что полагается уже 7 лет лишения свободы. И никаких оправданий о шутке полиция слушать не стала, шутника уже арестовали.

Е Линь полностью признал вину, отказался от защиты адвоката и ожидает суда в ноябре. А все из-за простого розыгрыша с помощью ИИ.Источник — BBC

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