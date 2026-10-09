 

За ИИ-фейк с фотографией крокодила сингапурцу грозит 7 лет тюрьмы

09.10.2026, 15:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Завсегдатаи соцсетей и не подозревают, в какой опасности они теперь находятся. Если раньше фейковые картинки были уделом профессиональных пользователей графических редакторов, то с появление ИИ генерировать различные подделки и «смешные» изображения может кто угодно. Об ответственности за публикацию такого контента редко кто задумывается, а зря – по законам многих стран распространение заведомо ложной информации уголовно наказуемо.

Свежий прецедент произошел в Сингапуре, где очень суровое законодательство. Некто Е Линь прислал знакомому картинку с крокодилом, сгенерированную ИИ, но выдал ее за настоящее фото из водохранилища Пандан. Это популярный туристический объект, место катания на каяках — поэтому, когда информация стала достоянием общественности, все переполошились. Национальное агентство Сингапура по вопросам водных ресурсов закрыло зону для посещения и два дня искало несуществующего крокодила.

Водохранилище Пандан

Испугавшись содеянного, Е Линь удалил картинку со своего телефона, но было уже поздно. На самом деле он сделал себе только хуже. Изначально его обвинили в распространении ложных сведений – это штраф в эквиваленте $7800 и до 3 лет тюрьмы. А теперь добавили обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия, за что полагается уже 7 лет лишения свободы. И никаких оправданий о шутке полиция слушать не стала, шутника уже арестовали.

Е Линь полностью признал вину, отказался от защиты адвоката и ожидает суда в ноябре. А все из-за простого розыгрыша с помощью ИИ.Источник &#8212 BBC


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.10 / В Греции найдено тело пропавшего израильтянина

09.10 / Психопатия проявляется в письме: ученые изучили языковые маркеры расстройства личности

09.10 / Лидер антиизраильской «Зеленой партии» Зак Полански остался вне парламента

09.10 / Древняя перестройка генома: ученые объяснили, что сделало осьминогов такими умными

09.10 / Эльвира Набиуллина избила медведя, который хотел разгромить палаточный лагерь сотрудников ЦБ

09.10 / США запускают проект ИИ-провизора, который будет самостоятельно назначать препараты

09.10 / Почему мужчины раньше теряют иммунную защиту от рака. Новое открытие меняет подход к терапии онкологии

09.10 / В Черногории задержали основателя Z-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука

09.10 / Письмо генералов, смерть царевны и птичьи предзнаменования: находки 3400-летней давности раскрыли тайны царской семьи

09.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1689-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике