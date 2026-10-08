За игривый диалог с классикой. Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии по литературе

Нобелевский комитет в Стокгольме 8 октября объявил имя лауреата премии по литературе 2026 года. Им стала канадская писательница Энн Карсон.

Формулировка комитета

Премия присуждена за «ее смелые и новаторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы». Также комитет отметил, что награда вручена за смелое и изобретательное творчество, которое через игровой диалог с классической традицией создало новые формы для современной литературы.

Что известно о лауреате

Энн Карсон на протяжении всей карьеры успешно сочетала написание стихов с переводами и преподаванием в разных университетах. Комитет выделил несколько ее произведений: эссе «Горько-сладкий эрос», «Экономика утраченного» и «Автобиографию красного». Также были отмечены поэма «Нокс» и другие работы, отражающие разные этапы ее творчества.

По мнению комитета, сотрудничество Карсон с художниками, хореографами и театральными режиссерами демонстрирует ее свободное отношение к литературным канонам и правилам. Именно это лежит в основе выдающегося значения ее работы с 1990-х годов для международной художественной и литературной сцены.

Кто был фаворитом букмекеров

Имена остальных номинантов остаются закрытыми. Сведения о выдвинутых кандидатах и процессе выбора лауреата публикуют лишь через 50 лет после вручения награды. Однако традиционно делались ставки.

Фаворитом у букмекеров в этом году была Цань Сюэ — семидесятилетняя китайская писательница из семьи журналиста, сосланного на исправительные работы. Она не имела возможности получить формальное образование, поэтому сама выучила английский, чтобы расширить познания в мировой литературе. Работала медиком-волонтером, шила одежду. Начала публиковаться в 1980-е годы, сейчас известна не только как писательница, но и как литературный критик. На русский переведены отдельные ее рассказы.

На втором месте у букмекеров был Харуки Мураками — владелец джаз-бара, магический реалист из Японии, очень популярный у читателей по всему миру. Ставки на него делают уже больше пятнадцати лет, но пока успеха нет.

Еще одним фаворитом стала Кристина Ривера Гарса, писательница из Мексики, лауреат Пулитцера за «Непобедимое лето Лилианы» — биографически-мемуарный очерк о сестре Гарсы, которая стала жертвой домашнего насилия. На русский пока не переведено ничего из ее работ.

Нобелевская премия в цифрах

В 2026 году Нобелевская премия отмечает 125-летие. За период с 1901 по 2025 год награды во всех номинациях присуждали 633 раза, их получили 1026 людей и организаций.

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