Юрий Лоза рассказал, как мошенники продали ему билеты на кругосветное путешествие

Юрий Лоза стал жертвой мошенников, продавших ему билеты на кругосветное путешествие. Артист разоблачил обман только в тот момент, когда внимательно изучил маршрут и обнаружил, что указанный путь не может быть пройден по плоской Земле. По словам музыканта, он приобрёл пакет «Вокруг света за 80 дней» через сайт, который показался ему надёжным, однако уже на этапе планирования он заметил несоответствие: маршрут предполагал возвращение в точку отправления, что, как известно, на плоскости невозможно без разворота на 180 градусов.

Лоза обратился в полицию, приложив в качестве доказательства собственные расчёты и схему, на которой Земля изображена в виде диска. Следствие изучает материалы, однако юристы предупреждают: доказать мошенничество будет сложно, поскольку компания-продавец зарегистрирована в юрисдикции, которая придерживается гелиоцентрической модели.

Сам артист не намерен отказываться от путешествия: он требует либо вернуть деньги, либо пересчитать маршрут с учётом плоской геометрии, включая остановку на краю диска и, возможно, посещение его обратной стороны. Туроператор на связь не выходит, но на сайте появилось уведомление, что все претензии принимаются в письменном виде.

«Я не первый год на сцене и привык, что меня пытаются обмануть, но тут уровень другой, – заявил Лоза. – Они продали мне кругосветку, зная, что я не верю в шар. Это уже издевательство. Я изучил маршрут: если идти по прямой, ты либо упадёшь, либо упрешься в стену, но не сможешь вернуться. Я потребовал объяснений, и мне ответили, что маршрут «адаптирован под современные научные представления». Какие представления? Я им говорю: ребята, у меня плоская Земля, я не могу лететь через то, чего нет. Они обещали перезвонить, но судя по всему ушли за горизонт».

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro