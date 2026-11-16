Химики при помощи нейросетей выявили необычные связи в структуре кристаллов

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета и Самарского государственного технического университета объединили топологический анализ кристаллов с искусственным интеллектом и превратили мировой массив кристаллических структур в настоящие большие данные (big data). Технология помогает находить особенности конфигурации частиц и химические закономерности, которые сложно обнаружить при стандартном поиске. Свойства веществ определяются не только прочными ковалентными связями, но и более слабыми нековалентными взаимодействиями, которые, подобно прутьям в венике, действуя сообща, обеспечивают прочность сложных систем: благодаря им белки принимают нужную форму, цепи ДНК удерживаются вместе, ускоряются реакции и создаются материалы с заданными характеристиками. Результаты, поддержанные РНФ, опубликованы в Coordination Chemistry Reviews.

Один из видов таких взаимодействий — галогенная связь, возникающая с участием хлора, брома и иода; из-за неравномерного распределения заряда на продолжении ковалентной связи появляются области с пониженной электронной плотностью и положительным потенциалом (σ-дырки), которые притягиваются к богатым электронами участкам соседних частиц. Это важно в медицине: например, атомы иода в составе гормонов щитовидной железы способствуют их точному связыванию с рецепторами. Разнообразие подобных контактов химики оценивают по базам кристаллических данных, которые насчитывают миллионы записей (только Кембриджская база к началу 2026 года — более 1,4 млн структур), но анализировать такие массивы непросто: поиск обычно ведётся по заранее заданным параметрам, и необычные сочетания могут остаться незамеченными.

Чтобы ускорить обработку данных, учёные применили программный комплекс ToposPro, определяющий соседство атомов по геометрии вещества через многогранники Вороного, а затем подключили большую языковую модель для выявления статистических закономерностей. Как отметил академик РАН Вадим Кукушкин, нейросеть здесь — партнёр, а не замена человеку: каждый её вывод проверялся, но для ряда взаимодействий число структур уже превысило то, что химик может просмотреть вручную. На солях гипервалентных хлора, брома и иода авторы изучили 1553 контакта в 473 кристаллах и выделили пять вариантов взаимного расположения, обнаружив перпендикулярные контакты, которые при обычном отборе могли остаться незамеченными: соседняя частица подходит к атому иода не со стороны σ-дырок, а перпендикулярно плоскости C–I–C. Выяснилось, что в таких структурах сохраняется и классическая ориентация — значит, один иодониевый центр способен одновременно удерживать до трёх партнёров. Учёные уже распространяют метод на другие классы соединений и типы нековалентных взаимодействий.

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