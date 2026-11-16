У мыса Калиакра в Черном море затонуло судно с зерном для Египта

В 40 милях от болгарского мыса Калиакра в Черном море затонул сухогруз Betul 8, шедший под флагом Сомали из Румынии в Египет с тремя тоннами зерна. На его борту находилось 12 членов экипажа, судьба их неизвестна.

Как пишет издание Sofia Globe, сигнал бедствия поступил в координационный центр в Варне около 9:15 по местному времени. На место были направлены четыре минных тральщика: два болгарский, турецкий и румынский. В поисках участвовали два вертолета и самолет Су-25.

На данный момент неясно, стало ли причиной кораблекрушение воздушная атака, однако российская армия неоднократно задействовала БПЛА в западной части Черного моря, чтобы нанести ущерб свободе судоходства. Несколько кораблей в результате этих атак затонули.

Отметим, что 11 августа на мысе Калиакра прошла торжественная церемония в честь 235-й годовщине сражения, в котором российский Черноморский флот под командованием Федора Ушакова одержал победу над турками в ходе войны 1787-1791 годов