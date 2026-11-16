Семнадцать чужеродных видов у берегов Дагестана: что ученые выяснили о новых обитателях Каспия

Ученые впервые обобщили данные о 17 чужеродных видах гидробионтов, обнаруженных с 2018 по 2025 год в прибрежной зоне дагестанского сектора Каспийского моря. Материал собирали на 22 участках, на глубинах до 7 метров, с помощью планктонных сетей, дночерпателей, мальковой волокуши и водолазного снаряжения. Чужеродные виды — это организмы, которые появились в экосистеме не естественным путём, часто в связи с судоходством, аквакультурой и другими формами хозяйственной деятельности. Они могут вытеснять местные виды, менять пищевые связи и снижать устойчивость прибрежных сообществ.

Самыми многочисленными оказались цианобактерии — 7 видов — и макроводоросли — 5 видов. У моллюсков отмечено два вида, а у гребневиков, ракообразных и рыб — по одному. То есть основное «пополнение» пришлось на микроскопические водоросли и заметные глазу макроводоросли, тогда как среди животных разнообразие чужеродных находок пока невелико.

В Кизлярском заливе в обрастаниях харовых водорослей и высших водных растений при солёности 1,1–2,0‰ нашли семь новых для Каспийского моря видов цианобактерий. Часть из них развивалась массово. Некоторые такие виды образуют слизистые матриксы, которые склеивают и цементируют сообщества. У одного вида отмечена потенциальная токсичность, а вспышки другого могут приводить к цветению воды. Это не обязательно означает немедленную угрозу, но показывает, за чем нужно следить.

Среди макроводорослей у Каспийска, Махачкалы, Избербаша, Ачи-Су и на взморье Сулака нашли Cladophora coelothrix, Cladophora liniformis, Callithamnion corymbosum, Dasya pedicellata и Erythrotrichia carnea. Они встречались на каменистых, песчаных и известковых участках на глубине от 0,1 до 1 метра. Из животных отмечены гребневик Beroe ovata у Дербента, креветка Macrobrachium nipponense у Махачкалы и Каспийска, двустворчатые моллюски Corbicula fluminalis в Аграханском заливе и Mytilus galloprovincialis у Махачкалы и взморья Самура, а также рыба Pseudorasbora parva у Самура.

Каспий — полузамкнутое море, и его прибрежные экосистемы и без того испытывают давление из-за колебаний уровня моря, загрязнения, добычи ресурсов, судоходства и развития аквакультуры. Появление чужеродных видов может усилить эти нагрузки. Но находки — не приговор: они дают основу для регулярного мониторинга и научно обоснованных мер, чтобы сдерживать распространение наиболее проблемных видов и сохранять биоразнообразие. От состояния прибрежных экосистем зависят качество воды, рыбные запасы и устойчивость всего морского побережья.

Исследование опубликовано в журнале «Аридные экосистемы».

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