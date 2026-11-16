Педро Санчес о своем противнике — «Расист с арабскими генами»

Премьер-министр Испании Педро Санчес за две недели до парламентских выборов стал гостем телевизионной программы La Séptima. Его спросили, может ли он сказать что-то хорошее о своем противнике, лидере правой партии «Голос» Сантьяго Абаскале.

«Я вижу в нем противоречие, потому что он расист. Он много говорит про арабов, но у него самого есть арабские гены, это видно по его лицу», – цитирует политика канал 101TV Andalusia. Возможно, речь шла о том, что Абаскаль бородат, но бородат и король Филипп Шестой.

Выборы в Испании состоятся 29 ноября. Опросы общественного мнения предрекают социалистам Санчеса поражение. Популярность правительства крайне низка из-за снижения уровня жизни, миграционного кризиса, проявление которого стало вторжение в Сеуту, а также железнодорожных катастроф.