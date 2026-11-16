В Китае разработали электронную расческу, способную восстанавливать утраченные волосы

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16.11.2026, 8:03, Разное
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Команда из Бэйханского университета разработала устройство для борьбы с алопецией. Экспериментальный гаджет Detangle за месяц восстановил волосяной покров почти на всей обработанной поверхности у мышей, превзойдя по эффективности миноксидил в том же эксперименте. В некоторых фолликулах дигидротестостерон тормозит развитие волос — из-за этого волосы становятся более короткими и тонкими. Местное лечение может затормозить этот процесс, но доставить нужные вещества через кожу непросто: при приеме внутрь есть риск, что они попадут в другие ткани.

Detangle использует более безопасный метод доставки «сверху вниз» с помощью чередующихся рядов электродов и резервуаров, распределяющих молекулы с помощью механизма, напоминающего шариковую ручку. Электроды на разной высоте заставляют кожу сокращаться, подавая заряженные импульсы, которые помогают препарату проникнуть в глубокие ткани и внутрь клеток; электростимуляция вдобавок запускает процессы роста волос. В резервуары же поместили 2 взаимодополняющих генетических препарата.

У самцов мышей с выбритой спиной ежедневное введение тестостерона вызвало выпадение волос. Применение Detangle каждые 3 дня почти полностью восстановило волосяной покров к 28-му дню, тогда как у мышей с ежедневным нанесением миноксидила шерсть восстановилась примерно на 70 %. Анализ тканей подтвердил улучшение активности фолликулов и местного кровообращения. Вопросы переносимости человеком, долгосрочного эффекта и необходимости повторных процедур пока остаются открытыми.

Источник &#8212 Phys.org

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