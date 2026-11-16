Прогнозы и перспективы. Мост от лаборатории к производству перекинули на «Золотой Долине-2026»
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o
Пожалуй, два примера, приведенных участниками пленарных заседаний форума, состоявшегося в Новосибирском государственном университете в самом конце октября, потрясали больше всего. В 1951 году первая серийная вычислительная машина Mark 1 была запущена в Манчестере, а всего через два года, в 1953-м, советскую БЭСМ-1 признали самой быстродействующей ЭВМ в Европе, уступала она лишь американской IBM-701.
Этот пример привел директор Института физики полупроводников СО РАН (ИФП СО РАН) академик Александр Латышев. Другой — сравнение параметров построенной в 1936 году Артемовской ТЭЦ и запущенной в 2020-м Совгаванской — озвучил член рабочей группы при Государственном совете РФ доктор экономических наук Константин Ильковский, с риторическим вопросом: «Что мы строим сегодня?». Вы удивитесь, но параметры двух ТЭЦ практически совпадают, а КПД у «старушки» даже повыше.
Парадоксов дисбаланса и внутри одной страны, и в соотношении разных на научно-производственном форуме звучало еще много. Так, знали ли вы, читатель, что США в 2025 году вложили в системы искусственного интеллекта 63 миллиарда долларов, а Китай — 565 миллиардов юаней?
Об этом рассказал президент Сибирского банка ПАО «Сбербанк России» Дмитрий Солнцев. Через призму разрозненных фактов выстраивалась картина, почему форум уже в четвертый раз собирается именно в Новосибирском Академгородке и как реорганизовать взаимодействие науки и индустрии, чтобы ликвидировать дисбаланс хотя бы в ведущих отраслях экономики, развитию значительной части которых были посвящены тематические секции форума: энергетика, микроэлектроника, медицина и фармацевтическая промышленность, технологии умного города, междисциплинарные технологии, ИИ-революция в промышленности, науке и управлении.
Форум традиционно начался с прогноз-сессии «Наука для экономики», где были представлены впечатляющие возможности создаваемой в Новосибирске научной инфраструктуры. Недаром на открытии форума исполняющий обязанности председателя Сибирского отделения РАН академик Дмитрий Маркович подчеркнул, что Новосибирск как научная столица России занимает особое место в научно-технологическом ландшафте страны.
Глобальное потепление, основной причиной которого является антропогенная эмиссия парниковых газов, давно уже тревожит ученых. Причем в России, и особенно в Сибири, повышение температуры идет заметно быстрее, чем в других частях планеты. Казалось бы, какое отношение имеет эта тематика к научно-производственному форуму? Но академик Сергей Алексеенко, научный руководитель Института теплофизики СО РАН, пояснил, что потепление сопровождается существенным ростом экстремальных климатических явлений, разрушительно влияющих на энергетические объекты.
Доказано, что преобладающий вклад в глобальное потепление вносит энергетическая отрасль, работающая на органическом топливе. Соответственно, необходимо последовательно осуществлять декарбонизацию энергетики. Однако России, самой холодной стране мира с гигантскими запасами нефти, газа и угля, переход на ветровую и солнечную энергетику попросту крайне невыгоден. Поэтому необходимо, во-первых, повышать эффективность переработки углеводородов с помощью новых технологий с секвенированием CO₂.
Во-вторых, использовать альтернативные безуглеродные технологии — атомную энергию и возобновляемые источники энергии. Из ВИЭ для нашей страны наиболее перспективна, по мнению докладчика, геотермальная энергетика с переходом в будущем на глубинное петротермальное тепло, которого достаточно, чтобы навсегда обеспечить человечество энергией. И буквально в дни форума подписан контракт на создание на Камчатке национального центра по геотермальной энергетике с ключевым участием Института теплофизики СО РАН.
О микроэлектронике как фундаментальной основе современной экономики рассказал директор ИФП СО РАН Александр Латышев. Физика полупроводников уже подарила человечеству беспроводные технологии: мобильную связь, мобильный интернет, космическую навигацию, а совсем недавно — энергосберегающее светодиодное освещение. Когда-то по объему производства электронных чипов СССР был третьим после США и Японии.
Сегодня в России есть опыт проектирования таких чипов, но наладить производство не позволяет отсутствие технологического оборудования.
Подробности — в материале Ольги Колесовой «Выравнивая дисбаланс» в очередном номере газеты «Поиск».
Фото Инессы Бахаревой