Прогнозы и перспективы. Мост от лаборатории к производству перекинули на «Золотой Долине-2026»

Пожалуй, два примера, приведенных участниками пленарных заседаний форума, состоявшегося в Новосибирском государственном университете в самом конце октября, потрясали больше всего. В 1951 году первая серийная вычислительная машина Mark 1 была запущена в Манчестере, а всего через два года, в 1953-м, советскую БЭСМ-1 признали самой быстродействующей ЭВМ в Европе, уступала она лишь американской IBM-701.

Этот пример привел директор Института физики полупроводников СО РАН (ИФП СО РАН) академик Александр Латышев. Другой — сравнение параметров построенной в 1936 году Артемовской ТЭЦ и запущенной в 2020-м Совгаванской — озвучил член рабочей группы при Государственном совете РФ доктор экономических наук Константин Ильковский, с риторическим вопросом: «Что мы строим сегодня?». Вы удивитесь, но параметры двух ТЭЦ практически совпадают, а КПД у «старушки» даже повыше.

Парадоксов дисбаланса и внутри одной страны, и в соотношении разных на научно-производственном форуме звучало еще много. Так, знали ли вы, читатель, что США в 2025 году вложили в системы искусственного интеллекта 63 миллиарда долларов, а Китай — 565 миллиардов юаней?

Об этом рассказал президент Сибирского банка ПАО «Сбербанк России» Дмитрий Солнцев. Через призму разрозненных фактов выстраивалась картина, почему форум уже в четвертый раз собирается именно в Новосибирском Академгородке и как реорганизовать взаимодействие науки и индустрии, чтобы ликвидировать дисбаланс хотя бы в ведущих отраслях экономики, развитию значительной части которых были посвящены тематические секции форума: энергетика, микроэлектроника, медицина и фармацевтическая промышленность, технологии умного города, междисциплинарные технологии, ИИ-революция в промышленности, науке и управлении.

Форум традиционно начался с прогноз-сессии «Наука для экономики», где были представлены впечатляющие возможности создаваемой в Новосибирске научной инфраструктуры. Недаром на открытии форума исполняющий обязанности председателя Сибирского отделения РАН академик Дмитрий Маркович подчеркнул, что Новосибирск как научная столица России занимает особое место в научно-технологическом ландшафте страны.

Глобальное потепление, основной причиной которого является антропогенная эмиссия парниковых газов, давно уже тревожит ученых. Причем в России, и особенно в Сибири, повышение температуры идет заметно быстрее, чем в других частях планеты. Казалось бы, какое отношение имеет эта тематика к научно-производственному форуму? Но академик Сергей Алексеенко, научный руководитель Института теплофизики СО РАН, пояснил, что потепление сопровождается существенным ростом экстремальных климатических явлений, разрушительно влияющих на энергетические объекты.

фото Инессы Бахаревой

Доказано, что преобладающий вклад в глобальное потепление вносит энергетическая отрасль, работающая на органическом топливе. Соответственно, необходимо последовательно осуществлять декарбонизацию энергетики. Однако России, самой холодной стране мира с гигантскими запасами нефти, газа и угля, переход на ветровую и солнечную энергетику попросту крайне невыгоден. Поэтому необходимо, во-первых, повышать эффективность переработки углеводородов с помощью новых технологий с секвенированием CO₂.

Во-вторых, использовать альтернативные безуглеродные технологии — атомную энергию и возобновляемые источники энергии. Из ВИЭ для нашей страны наиболее перспективна, по мнению докладчика, геотермальная энергетика с переходом в будущем на глубинное петротермальное тепло, которого достаточно, чтобы навсегда обеспечить человечество энергией. И буквально в дни форума подписан контракт на создание на Камчатке национального центра по геотермальной энергетике с ключевым участием Института теплофизики СО РАН.

О микроэлектронике как фундаментальной основе современной экономики рассказал директор ИФП СО РАН Александр Латышев. Физика полупроводников уже подарила человечеству беспроводные технологии: мобильную связь, мобильный интернет, космическую навигацию, а совсем недавно — энергосберегающее светодиодное освещение. Когда-то по объему производства электронных чипов СССР был третьим после США и Японии.

Сегодня в России есть опыт проектирования таких чипов, но наладить производство не позволяет отсутствие технологического оборудования.

Подробности — в материале Ольги Колесовой «Выравнивая дисбаланс» в очередном номере газеты «Поиск».

Фото Инессы Бахаревой