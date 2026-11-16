Почти 100 лет это считалось фундаментальным ограничением физики. Теперь учёные нашли лазейку

Почти сто лет физики считали, что существует фундаментальный предел точности, с которой можно одновременно определить некоторые свойства квантовых частиц. Теперь исследователи из Китая продемонстрировали необычный способ преодолеть это ограничение при обработке измерений. Для этого им понадобилось учитывать не только прошлое квантовой системы, но и её будущее.

Речь идёт о знаменитом принципе неопределённости Гейзенберга, сформулированном в 1927 году. Согласно ему, невозможно одновременно определить положение и импульс квантовой частицы со сколь угодно высокой точностью. Чем точнее известно, где находится частица, тем больше неопределённость в её движении, и наоборот.

Это не просто недостаток измерительных приборов, который можно устранить с развитием технологий, а фундаментальная особенность квантового мира. Она создаёт трудности при регистрации чрезвычайно слабых сигналов, в том числе в детекторах гравитационных волн, а также при работе высокоточных атомных часов, используемых в навигационных системах.

Однако команда исследователей под руководством специалистов Шаньсийского университета предложила посмотреть на проблему с другой стороны. Вместо того чтобы оценивать состояние квантовой системы исключительно по информации, полученной до определённого момента, учёные решили использовать и результаты последующих измерений.

Идея заключается в том, что события, произошедшие позже, могут помочь точнее восстановить состояние системы в прошлом. Это не означает возможность буквально заглянуть в будущее или получить информацию раньше времени. Исследователи просто анализируют уже собранные данные в обоих временных направлениях.

Для проверки подхода физики использовали около 52 миллиардов атомов рубидия, помещённых в небольшую стеклянную камеру. С помощью лазера они упорядочили магнитные свойства атомов, заставив их вести себя как единую квантовую систему. Затем второй лазер позволил проводить измерения её положения и импульса.

Эксперимент продолжался 84 минуты, в течение которых учёные непрерывно собирали данные. После этого они сопоставили измерения, сделанные до и после интересующих их моментов времени.

Результат оказался обнадёживающим: точность одновременной оценки положения и импульса примерно на 20% превысила предел, соответствующий обычному подходу, основанному на принципе неопределённости Гейзенберга.

При этом исследователи подчёркивают, что сам принцип неопределённости никуда не исчез и не был опровергнут. Он по-прежнему описывает фундаментальные свойства квантовых систем. Новая методика позволяет иначе оценивать их состояние, объединяя информацию из прошлого и будущего, и благодаря этому уменьшать неопределённость полученных оценок.

У такого подхода есть очевидное ограничение: чтобы воспользоваться данными из будущего, необходимо дождаться, пока соответствующие измерения будут выполнены. Поэтому метод не всегда подходит для наблюдений в реальном времени.

Однако во многих квантовых технологиях, включая атомные часы, результаты измерений и так анализируются после их получения. В таких случаях дополнительная обработка данных не обязательно приведёт к существенным задержкам.

В перспективе предложенная методика может помочь создавать более чувствительные квантовые датчики и повышать точность измерений слабых физических сигналов. Исследователи также рассматривают возможность дальнейшего улучшения результатов с помощью более совершенного оборудования и квантовой запутанности.

Пока работа опубликована только в виде предварительной научной статьи и ещё не прошла независимое рецензирование. Поэтому результаты требуют дальнейшей проверки.

Тем не менее эксперимент показывает любопытную возможность: иногда для более точного понимания состояния квантовой системы недостаточно знать, что происходило до измерения. Не менее полезной может оказаться информация о том, что произошло после него.