 

Мамдани ликвидировал подразделение полиции, вызвавшее общественную полемику

16.11.2026, 15:30, Разное
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Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и глава полицейского управления города Джессика Тиш сообщили о роспуске «Группы стратегического реагирования» – полицейского подразделения, которое обвиняли в злоупотреблении силой при разгоне протестов.

Решением градоначальника запрещаются определенные методики «управления толпой», то есть противостояния манифестациям. Среди них – окружение полицейскими небольших групп, использование слезоточивого и перечного газа, длинноствольного оружия. Мощность шумовых средств ограничена 90 децибелами.

«В ходе избирательной кампании я обещал горожанам, что ГСР будет распущена, и сегодня я выполняю это обещание. Жители Нью-Йорка имеют конституционное право на протест. Полиция не имеет права относиться к ним так, как в подозреваемым в террористической деятельности», – цитирует мэра CNN.

Вместо «Группы стратегического реагирования» в мэрии будет создан Отдел диалога деэскалации и диалога с общественностью, сотрудники которого не имеют оружия и полномочий для ареста, а в полиции «Подразделение по поддержке Первой поправки», гарантирующей свободу слова, и «Подразделение поддержки патрулирования».

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