После операции на мозге пациент стал видеть в лицах людей свою кошку – и наоборот

Специалисты из Лаборатории социального восприятия в Дартмутском колледже получили уникальный шанс детально изучить прозопометаморфопсию – редчайшее заболевание, при котором у человека искажается восприятие лиц. Пациент с псевдонимом Карл после операции по удалению артериовенозной мальформации в правой задней височной области мозга стал видеть вместо лиц людей… свою кошку Луну. А вместо мордочки Луны — черты людей.

Уникальность данного случая в том, что современные технологии позволяют с высокой точностью воспроизвести то, что видит Карл, а также сопоставить эти образы с другими факторами. Сама прозопометаморфопсия известна давно под названием «синдрома демонического лица», потому что люди начинают видеть лица собеседников сильно искаженными. Как правило, данное явление развивается после неврологических заболеваний или происшествий с мозгом, что дает дополнительную возможность изучения его работы.

В случае с Карлом все зависит от того, что он увидит первым после пробуждения. Чаще всего это кошка, после чего ее глаза и даже полоски на шерсти как бы «переходят» на лица людей, которых он видит в дальнейшем. Если же первым Карл увидит человека, то теперь уже Луна будет для него с человеческими глазами и чертами лица. А бывает так, что лицо одного человека частично переносится на лица других людей.

Интересно, что данная галлюцинация очень устойчива — она не просто наблюдается на протяжении от нескольких часов до целого дня. Ученые выяснили, что изображение остается реалистичным при разных углах обзора и произвольном освещении, а также в движении. Карл не «видит» это в прямом смысле, но его мозг по какой-то причине достраивает изображение до «эталонного» на сегодняшний день, если так можно сформулировать. Мужчина прекрасно осознает свои галлюцинации и научился жить с ними, а вот ученые теперь ломают головы – почему его мозг так себя ведет?Источник — Dartmouth