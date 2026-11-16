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16.11.2026, 12:30, Разное
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Движение по Крымскому мосту остановлено из-за удара ВСУ

В ночь на 16 ноября Украина нанесла удар по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край РФ с оккупированным Крымом. Это привело к прекращению как автомобильного, так и железнодорожного сообщения, передает «Медуза».

«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня», – сообщил глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов. По официальной информации, пострадавших нет.

Основной удар пришелся на одну из опор моста. При этом министерство транспорта РФ утверждает, что движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме. Это противоречит информации, предоставляемой перевозчиками.

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