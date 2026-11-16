 

В России начали выплачивать компенсации за конфискованное большевиками после революции имущество

16.11.2026, 11:18, Разное
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на ежегодном форуме потомков дворянских родов Российской империи заявил о старте выплат денежных компенсаций за изъятые в 1917-1921 гг. большевистским правительством недвижимость, предприятия и счета в банках.

«Разумеется, это было незаконное решение, поэтому мы должны восстановить справедливость. Живых собственников уже нет, но остались их наследники. Они и смогут получить эти средства», – сказал Силуанов.

Для получения выплаты необходимо заполнить заявление на сайте Минфина, приложив к нему оригиналы дореволюционных документов о праве на собственность (копии и скан-копии не подойдут). Специалисты ведомства в течение 30 дней проверят предоставленные материалы и проведут оценку – максимальная сумма компенсации составит 100 миллионов рублей. 

«Всё будет максимально прозрачно, мы готовы оказать всю необходимую помочь, в том числе с подтверждением родства и выписками из архивов. С каждым соискателем мы будем работать индивидуально», – пообещал министр.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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