Робот впервые в истории самостоятельно построил конструкцию в космосе. Почему это прорыв?

В космосе впервые удалось построить конструкцию без непосредственного участия человека. Робот самостоятельно соединил отдельные детали, собрав часть будущей антенны. Пока речь идёт о небольшой конструкции, но эта технология может изменить сам подход к созданию космических аппаратов и сооружений.

Сегодня размеры объектов, которые можно отправить в космос, во многом ограничены вместимостью ракет. Инженеры используют два основных способа решения этой проблемы: либо доставляют конструкцию по частям и собирают её уже на орбите, либо заранее складывают в компактную форму, чтобы после запуска она могла раскрыться до нужных размеров. Однако у обоих подходов есть ограничения, особенно когда речь заходит о действительно гигантских сооружениях.

Исследователи из Калифорнийского технологического института предложили третий вариант — отправлять в космос компактный набор строительных элементов и поручать их сборку автономному роботу. Разработанный ими аппарат АСТРА уже продемонстрировал работоспособность этой идеи.

Во время эксперимента робот последовательно соединял трубки из композитного материала и алюминиевые крепления, собирая секцию отражающей антенны размером около 1,4 метра. После завершения очередного элемента аппарат присоединял его к уже готовой части конструкции и переходил к следующему. Весь процесс проходил без помощи космонавтов.

Пока удалось собрать только первую секцию запланированной антенны, но именно это и было главной целью испытания. Исследователи хотели доказать, что робот способен самостоятельно создавать конструкции из отдельных деталей непосредственно в космосе. Эксперимент подтвердил принципиальную осуществимость такого подхода.

По словам руководителя проекта Серджио Пеллегрино, технология рассчитана на дальнейшее увеличение масштабов. В перспективе речь может идти о сооружениях протяжённостью в сотни метров и даже километры. Создавать подобные объекты на Земле с последующим запуском и раскрытием в космосе было бы чрезвычайно сложно.

Одним из наиболее перспективных применений учёные считают строительство огромных антенн для связи и астрономических наблюдений. Другим направлением могут стать космические солнечные электростанции с массивными панелями для сбора энергии. Подобные конструкции требуют значительной площади, которую трудно обеспечить с помощью существующих способов доставки оборудования на орбиту.

Разработка АСТРА стала частью исследовательской программы Министерства обороны США, запущенной в 2022 году для изучения новых способов производства и строительства за пределами Земли. Её участники работают не только над роботизированной сборкой, но и над технологиями изготовления материалов непосредственно в космосе.

Например, исследователи из Иллинойсского университета готовят эксперимент на Международной космической станции. Космонавтам предстоит испытать метод превращения жидких материалов в твёрдые. Такой подход тоже направлен на сокращение объёма грузов, которые необходимо доставлять с Земли: вместо готовых деталей можно будет отправлять исходные материалы и создавать нужные элементы уже на орбите.

В более отдалённой перспективе подобные технологии рассматриваются как основа для строительства крупных орбитальных станций, жилых модулей, энергетических установок и научного оборудования.

Впрочем, до появления таких сооружений ещё далеко. Нынешний эксперимент продемонстрировал лишь сборку небольшой части антенны, а не строительство полноценного космического объекта. Тем не менее он подтвердил важную возможность: конструкции можно не только доставлять с Земли, но и самостоятельно собирать из отдельных элементов уже в космосе. Именно этот принцип в будущем может позволить создавать объекты, размеры которых сегодня ограничены возможностями ракет.