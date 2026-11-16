Облучение помогло улучшить память и локомоторные способности мышей с нейродегенерацией

Учёные обнаружили, что комбинированное воздействие двух видов облучения улучшило контекстуальную память, физическую выносливость, баланс и координацию у мышей с нейродегенерацией, связанной с накоплением тау-белка в мозге. После процедуры количество этого белка в мозжечке — области мозга, которая участвует в координации движений, — снизилось на 76%.

В исследовании участвовали 26 мышей. Их разделили на три группы: восемь здоровых животных, десять мышей с генетическими изменениями, связанными с заболеванием, и ещё восемь мышей с такими же изменениями, которых подвергли облучению.

Учёные использовали два вида излучения. Сначала мыши получили небольшую дозу гамма-излучения, а через 72 часа были облучены высокоэнергетическими ядрами углерода-12. Процедуру провели до появления клинических признаков заболевания.

После этого исследователи наблюдали за животными и проверяли, как меняются их поведение, память и физические способности. Также они изучили ткани мозга, чтобы выяснить, какие изменения произошли на молекулярном уровне.

У мышей, получивших облучение, улучшились несколько показателей. На стадии, когда признаки заболевания уже проявлялись, их выносливость и контекстуальная память, связанная со страхом, сохранились, в отличие от нелеченных, на уровне здоровых животных. Также уменьшились проявления расторможенного поведения.

На поздней стадии заболевания облучённые мыши лучше удерживали равновесие, координировали движения и демонстрировали большую силу хвата всеми лапами, чем мыши с заболеванием, которые не подвергались облучению.

Изменения обнаружили и в мозге. Количество тау-белка (специализированный белок центральной нервной системы, который в норме стабилизирует внутренний каркас нервных клеток) в мозжечке облучённых мышей оказалось на 76% ниже, чем у животных с заболеванием без облучения. Кроме того, восстановился уровень серотонина в полосатом теле — области мозга, участвующей в регуляции движений и поведения.

Учёные также выявили изменения в показателях, связанных с работой клеток мозга. В частности, повысился уровень Iba1 -маркера, который используют для изучения микроглии — клеток, участвующих в иммунных процессах нервной системы.

Эксперимент показал, что сочетание гамма-излучения и облучения ядрами углерода-12 может положительно влиять на поведение, физические способности и некоторые биохимические показатели у мышей с этим заболеванием. Например, Болезнь Альцгеймера — самое распространенное нейродегенеративное заболевание, при котором в нейронах формируются нейрофибриллярные клубки из гиперфосфорилированного тау-белка.

Однако исследование проводилось только на животных. Оно не доказывает, что такой метод будет эффективен или безопасен для людей. Для подобных выводов необходимы дальнейшие исследования.

Исследование опубликовано в журнале Molecular Neurobiology. Первый автор публикации: к.б.н. ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии» Кохан Виктор Сергеевич, соавторы: Российский центр неврологии и нейронаук, Институт физиологически активных веществ Российской академии наук (Черноголовка),Объединенный институт ядерных исследований.

Фото: НИИ общей патологии и патофизиологии

Источник: Минобрнауки России