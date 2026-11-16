Минюст США пригрозил сенатору Элизабет Уоррен последствиями за расследования против Трампа

Министерство юстиции США предупредило сенатора-демократа Элизабет Уоррен о возможных «серьезных юридических последствиях», если она не обеспечит сохранность документов и переписки, связанных с планируемыми расследованиями в отношении президента Дональда Трампа и его окружения.

Как пишет Reuters, соответствующее письмо направил Уоррен федеральный прокурор Южного округа Техаса Аарон Рейц.

В письме Рейц обвинил сенатора в намерении использовать полномочия Конгресса для преследования людей, связанных с Трампом. По его словам, Уоррен, которая может возглавить банковский комитет Сената после победы демократов на промежуточных выборах, намерена использовать председательский молоток «как томагавк, охотясь за скальпами приближенных президента Трампа».

Прокурор потребовал сохранить все документы, электронную переписку и другие материалы, относящиеся к предполагаемому намерению Уоррен «превратить расследования Конгресса в оружие и лишить граждан их основных конституционных прав».

Требование распространяется на сотрудников сенатора, консультантов, участников ее избирательного штаба и других лиц, действующих от ее имени. Уоррен должна до 23 ноября письменно подтвердить выполнение предписания.

Рейц сослался на статьи 241 и 242 раздела 18 Свода законов США, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение конституционных прав граждан. По его мнению, расследования в отношении частных лиц исключительно из-за их связей с президентом могут нарушать гарантированное Первой поправкой право на свободу объединений.

Поводом для письма стали заявления Уоррен после промежуточных выборов. В интервью CBS 8 ноября она предупредила, что демократы намерены провести серьезные расследования деятельности предпринимателей и инвесторов, которые могли обманывать американские семьи и нарушать законодательство.

Письмо Рейца не означает предъявления сенатору обвинений или официального начала уголовного расследования. Однако подобные требования о сохранении документов нередко предшествуют следственным действиям.

Ранее тот же прокурор направил аналогичные предупреждения сенаторам-демократам Ричарду Блюменталю и Элиссе Слоткин. Блюменталь, в частности, занимался расследованием финансирования строительства нового бального зала Белого дома.

Представители администрации Трампа поддержали действия прокурора, заявив, что демократы намерены использовать парламентские расследования для политического преследования сторонников президента.

Сама Уоррен на момент публикации сообщения Reuters публично не ответила на письмо прокуратуры.