Кофе влияет на кишечник сильнее, чем считалось: учёные обнаружили неожиданные изменения

Кофе известен не только своим бодрящим действием. Многие замечают, что вскоре после утренней чашки появляется желание сходить в туалет. Однако новое исследование показало, что связь кофе с кишечником может быть гораздо сложнее. У людей, регулярно употребляющих этот напиток, учёные обнаружили различия в кислотности кишечной среды и количестве бактерий.

Чтобы разобраться в этих изменениях, международная группа исследователей из Дании, Сингапура и Бельгии проанализировала данные 61 добровольца. В течение восьми дней участники записывали всё, что ели и пили, а учёные изучали образцы их мочи и кала. Кроме того, 50 человек проглотили специальную электронную капсулу, которая позволяла измерять некоторые показатели работы пищеварительного тракта.

Одно из наиболее интересных наблюдений касалось кислотности. У людей, которые часто пили кофе, показатель кислотности в тонком кишечнике был заметно выше, чем у тех, кто употреблял его редко. Это означает, что среда внутри кишечника у них была более кислой.

Исследователи также обнаружили связь между употреблением кофеина и количеством кишечных бактерий. Чем выше была концентрация продуктов распада кофеина в моче человека, тем больше бактерий находили в образцах его кала. Причём закономерность наблюдалась для всех четырёх исследованных веществ, что снижает вероятность случайного совпадения.

Однако с разнообразием кишечных микроорганизмов результаты оказались менее однозначными.

Из 61 участника 48 человек употребляли кофе как минимум в четыре из восьми дней наблюдения. Ещё 13 пили его редко. В первой группе учёные обнаружили несколько больше разновидностей кишечных бактерий, но статистическая убедительность этого различия оказалась невысокой. При таком небольшом числе участников нельзя исключить, что результат возник случайно.

Поначалу исследователям также показалось, что любители кофе отличаются определённым составом кишечной микрофлоры. Особенно выделялись бактерии рода Lawsonibacter, а также некоторые другие микроорганизмы.

Это наблюдение представляло интерес, поскольку предыдущие исследования уже показывали, что кофе способен стимулировать рост Lawsonibacter в лабораторных условиях. Кроме того, эти бактерии чаще встречаются в кишечнике людей, употребляющих кофе.

Но после более строгой статистической проверки большинство обнаруженных различий перестало быть убедительным. Хотя отдельные связи между количеством выпитого кофе и определёнными бактериями сохранились в других вариантах анализа, говорить об устойчивом изменении состава кишечной микрофлоры пока рано.

Авторы подчёркивают ещё одно важное ограничение: первоначально исследование вообще не предназначалось для изучения влияния кофе. Учёные использовали данные, собранные для более широкой работы о взаимодействии питания, кишечных микроорганизмов и условий внутри пищеварительного тракта.

Поэтому результаты не доказывают, что именно кофе вызвал обнаруженные изменения. Тем более пока неизвестно, полезны ли эти особенности для здоровья или могут иметь какие-либо негативные последствия.

Тем не менее работа указывает на возможную связь кофе не только с движением кишечника, но и с внутренней средой, в которой существуют его микроорганизмы. Чтобы выяснить, действительно ли напиток вызывает такие изменения и какое значение они имеют для организма, потребуются гораздо более масштабные исследования.