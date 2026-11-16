Древние подводные каньоны раскрыли тайну первых крупных обитателей Земли

Около 600 миллионов лет назад на Земле начали появляться необычные крупные организмы, не похожие почти ни на что из современной жизни. У большинства из них не было ни костей, ни раковин, ни других твердых частей тела. Поэтому следы этих существ крайне редко сохранялись в горных породах. Теперь ученые выяснили, как древние подводные каньоны помогли сохранить одни из самых ценных свидетельств существования первых животных.

Речь идет об эдиакарской биоте — разнообразных организмах, населявших Землю задолго до появления большинства известных нам групп животных. На протяжении первых миллиардов лет жизнь оставалась преимущественно микроскопической, но в эдиакарском периоде, продолжавшемся примерно от 635 до 539 миллионов лет назад, ситуация начала меняться. Появились крупные многоклеточные существа со сложным строением тела, причем некоторые из них имели настолько необычную форму, что ученые до сих пор не могут определить их место на эволюционном древе.

Около 550 миллионов лет назад многие представители эдиакарской биоты исчезли. Впоследствии начался кембрийский взрыв — период стремительного появления и распространения разнообразных животных. Почему древние организмы сначала достигли такого разнообразия, а затем вымерли, остается загадкой.

Еще одна загадка заключается в том, как вообще сохранились их окаменелости. Мягкие тела обычно быстро разрушаются после смерти, практически не оставляя следов. Однако в некоторых местах Земли обнаружены удивительно подробные отпечатки существ, живших более полумиллиарда лет назад.

Одно из таких мест — горный хребет Флиндерс на юге Австралии, известный богатейшими местонахождениями эдиакарских окаменелостей. Именно здесь международная группа исследователей решила восстановить древний подводный ландшафт и выяснить, какие геологические процессы обеспечили столь необычную сохранность организмов.

Оказалось, что около 550 миллионов лет назад на территории нынешнего горного хребта существовали гигантские подводные каньоны. Их глубина достигала 280 метров, а ширина в некоторых местах превышала шесть километров. Эти огромные углубления прорезали континентальный шельф — относительно мелководную часть морского дна у края материка.

Исследователи установили, что образование каньонов, вероятно, началось после значительного падения уровня моря. Мощные подводные потоки размывали дно и переносили большие объемы осадочного материала. При этом характер сохранившихся отложений указывает, что главную роль играла именно подводная эрозия, а не деятельность рек.

Позднее уровень моря снова поднялся. Вода затопила каньоны, которые начали заполняться осадками. Именно сочетание этих процессов, как считают ученые, создало благоприятные условия для сохранения отпечатков мягкотелых организмов.

В результате в осадочных породах сформировались слои, содержащие исключительно хорошо сохранившиеся окаменелости. Даже нежные структуры существ, у которых практически не было твердых частей тела, смогли оставить следы, доступные для изучения спустя сотни миллионов лет.

Авторы исследования подчеркивают, что подобная сохранность возможна лишь при особом сочетании природных условий. Подъем уровня моря оказался одним из ключевых факторов, благодаря которым до наших дней дошли свидетельства существования древнейших крупных организмов.

При этом работа не объясняет, почему эдиакарские существа появились и что привело к их исчезновению. Зато она помогает понять, почему об одних древних сообществах ученые знают относительно много, тогда как другие могли практически бесследно исчезнуть из геологической летописи.

Исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, показывает, что сведения о древней жизни зависят не только от самих организмов, но и от условий, в которых они обитали и погибали. Если бы миллионы лет назад морское дно на территории современной Австралии развивалось иначе, значительная часть известных нам свидетельств об эдиакарской жизни могла бы просто не сохраниться.