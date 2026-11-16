Учёные раскололи «металлические картофелины» со дна океана и обнаружили внутри целый мир

На дне Тихого океана лежат миллионы необычных образований, напоминающих металлические картофелины. Они формировались миллионы лет и содержат ценные металлы, ради которых компании планируют начать глубоководную добычу. Однако новое исследование показало, что внутри этих образований скрываются целые сообщества микроскопических существ, заметно отличающиеся от обитателей окружающего морского дна.

Речь идёт о полиметаллических конкрециях — плотных образованиях, богатых марганцем, железом, никелем, кобальтом и медью. Особенно много их в зоне Кларион — Клиппертон в Тихом океане, на глубине нескольких километров. Эти металлы представляют большой промышленный интерес, но сами конкреции практически невозобновимы: чтобы поднять одну со дна, достаточно нескольких минут, тогда как на её формирование уходят миллионы лет.

До сих пор исследователи в основном изучали животных, обитающих в донных отложениях или прикрепляющихся к поверхности конкреций. Значительная часть глубоководного дна покрыта мягким илом, поэтому твёрдые образования служат важной опорой для организмов, которым необходимо к чему-то прикрепляться. Но практически никто не знал, что происходит внутри самих конкреций.

Чтобы разобраться в этом, международная группа учёных исследовала 244 конкреции, собранные в 2019 году на глубине от четырёх до шести километров. Образцы доставили в лабораторию, где специалисты изучили многочисленные трещины, поры и внутренние полости.

Оказалось, что эти крошечные пространства населены разнообразными существами. Чаще всего внутри встречались круглые черви и мелкие ракообразные. Среди одноклеточных организмов выделялись представители рода Thurammina, обладающие защитной раковиной. В отдельных образцах обнаружились также многощетинковые черви, тихоходки и другие небольшие животные.

Однако самым неожиданным оказалось не само присутствие жизни внутри конкреций, а её отличие от окружающих экосистем.

Учёные сравнили сообщества организмов из конкреций и соседних донных отложений. Выяснилось, что обитатели конкреций из районов, разделённых примерно тысячей километров, были больше похожи друг на друга, чем на животных, живущих в иле непосредственно рядом с ними.

Это означает, что внутренние полости конкреций формируют особую среду обитания, связанную прежде всего с самими металлическими образованиями, а не только с географическим расположением.

Ещё одно интересное открытие исследователи сделали при изучении внутренней структуры конкреций под микроскопом. В древних слоях обнаружились ископаемые остатки диатомовых водорослей, радиолярий и морских губок. Некоторые находки указывают на то, что подобные образования могли служить убежищем для организмов на протяжении миллионов лет.

При этом исследователи подчёркивают важную оговорку: присутствие древних биологических остатков внутри конкреций не обязательно означает, что все эти организмы жили именно в их полостях. Часть остатков могла попасть туда во время формирования минеральных слоёв.

Открытие имеет непосредственное значение для планов промышленной добычи металлов на океанском дне. Если Международный орган по морскому дну разрешит массовый сбор конкреций, вместе с ними будут уничтожены и находящиеся внутри сообщества живых существ.

Причём обычная защита участков морского дна может оказаться недостаточной. Поскольку обитатели конкреций отличаются от организмов окружающего ила, сохранение донных отложений само по себе не гарантирует сохранения этого биоразнообразия.

Исследователи предупреждают, что масштабная добыча способна привести к необратимой утрате уникальных экологических сообществ и потенциально ещё не описанных наукой видов. При этом учёные пока не знают, какую роль эти микроскопические экосистемы играют в более широких процессах обмена питательными веществами и углеродом в океане.

Получается, что человечество готовится извлекать ресурсы из среды, которую только начинает изучать. И если конкреции будут уничтожены, восстановить существовавшие внутри них условия за обозримое время практически невозможно.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.