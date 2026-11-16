Ученые МАДИ разработали методику расчета грузопотоков для северного завоза в Арктике

Ученые МАДИ разработали методику планирования грузопотоков для Арктической зоны РФ, в основе которой лежит универсальная математическая модель для оптимизации логистики в суровых климатических условиях Крайнего Севера. Научная суть разработки заключается в расчете транспортной доступности каждого грузополучателя: модель учитывает сезонность маршрутов, сложность доставки, необходимость перегрузки и временного хранения, наличие альтернативных видов транспорта и численность жителей, зависящих от доставки. Такой подход позволяет планировать северный завоз не по усредненным показателям, а на основе конкретных условий перевозки в каждый населенный пункт или транспортно-логистический центр.

Основная часть грузов северного завоза доставляется к распределительным центрам водным или железнодорожным транспортом, а далее до получателей перевозится автомобилями (вездеходами). В Арктике «последняя миля» особенно сложна: транспортная сеть практически отсутствует, а многие дороги, в том числе автозимники и ледовые переправы, действуют только в сезон. Привычные способы удешевления логистики, такие как обратная загрузка, здесь не работают из-за однонаправленности грузопотоков. Поэтому ключевым становится максимально точное предварительное планирование объемов, сроков и стоимости доставки до каждого конкретного получателя.

Авторы перевели сложные северные условия доставки в систему расчетных показателей. Центральным элементом методики стал коэффициент транспортной доступности, формируемый из трех составляющих: сезонности маршрута, сложности перевозки (перегрузка, временное хранение) и наличия альтернативных видов перевозки (речной транспорт, малая авиация, инновационные вездеходы амфибии). Научная новизна методики заключается в объединении этих факторов в единую математическую модель, оценивающую не только расстояние, но и реальную технологическую сложность доставки. На основе транспортной доступности и численности потребителей определяется вес каждого пункта назначения в общем плане северного завоза. Далее рассчитывается годовой грузопоток с учетом потребности в товарах первой категории, стоимости перевозки, температурного режима, грузоподъемности и протяженности маршрута. Такой подход связывает три ключевых параметра: потребность людей в товарах, возможности транспортной системы и стоимость доставки.

Методику проверили на примере планирования доставки продовольствия в 13 удаленных улусов Республики Саха (Якутия). Для каждого улуса авторы рассчитали показатели сезонности, сложности маршрута и наличия альтернативных видов транспорта. В расчетном примере общий объем финансирования доставки продовольствия сохранился на уровне 148,94 млрд рублей, однако его распределение по улусам изменилось с учетом численности населения и транспортных условий. Апробация подтвердила, что подход помогает выявить территории, где доставка объективно сложнее, и учесть это при планировании перевозок.

Разработка предназначена для регионального планирования северного завоза в Арктической зоне России и может использоваться при подготовке программ снабжения труднодоступных территорий, расчете объемов грузопотоков и планировании перевозок в период действия автозимников. Авторы рассматривают предложенный подход как элемент математической модели оптимизации перевозок, позволяющей выполнять план с минимальным отклонением от расчетных показателей.

Подробнее с результатами можно ознакомиться в статье «Методика планирования грузопотоков в арктической зоне», опубликованной в журнале «Мир транспорта и технологических машин».

Фото: МАДИ

Источник: Минобрнауки России