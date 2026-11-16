ФСБ сообщила об аресте подозреваемой в покушении на бывшего советника премьер-министра Украины

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании подозреваемой в причастности к покушению на Сергея Заворотного, бывшего советника и пресс-секретаря экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД в городе Москве задержана жительница Российской Федерации, 2005 года рождения, причастная к подрыву автомобиля общественного деятеля и независимого журналиста по заданию украинских спецслужб», – говорится в сообщении ведомства.

По версии российских спецслужб, девушка попала под влияние мошенников, которые представились сотрудниками банка. Она перевела им крупную сумму денег. Затем, выполняя указания кураторов, россиянка установила под днищем автомобиля Заворотного взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно.

На допросе задержанная признала вину. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи ищут соучастников преступления. Пострадавший госпитализирован.