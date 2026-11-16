В Вологде открыли памятник Григорию Распутину
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов торжественно открыл во дворе Вологодского областного медицинского колледжа памятник Георгию Распутину, который был установлен по инициативе местных казаков, врачей и предпринимателей.
«Григорий Ефимович был величайшим целителем в истории и является примером для будущих медсестёр и врачей. Уверен, что ребята по достоинству оценят наш почин и будут жить также честно, как и этот великий Старец», – сказал глава Вологодчины.
По информации «Вологодской правды», в ближайшее время в регионе может появиться именная стипендия имени Распутина, которую смогут получить студенты медицинских колледжей и институтов.
«Также в областном театре планируется уже в этом году поставить спектакль «Царский старец», посвящённый судьба Распутина и снять серию документальных фильмов. На это из бюджета выделят порядка 50 миллионов рублей», – пишет газета.
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