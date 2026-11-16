 

Два инцидента со стрельбой в ЮАР, 17 погибших

16.11.2026, 16:01, Разное
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По меньшей мере 17 человек погибли за минувшие сутки в ЮАР в результате двух отдельных инцидентов со стрельбой. Мотивы обоих преступлений на данный момент не установлены, задержанных нет.

В не имеющем легального статуса поселке Джеффсвилл в районе Аттериджвилль, к западу от Претории утром 16 ноября в хижине были найдены тела девяти человек с огнестрельными ранения. Среди погибших три женщины.

Еще восемь тел были обнаружены в провинции Квазулу-Натал, в автомобиле неподалеку от города Питермарицбург. «Мы уже сталкивались с подобными видами стрельбы. У нее были разные мотивы: ограбления, наркотики, насилие в такси», – заявил пресс-секретарь местной полиции полковник Роберт Нетшиунда.

ЮАР – государство с одним из самых высоких в мире уровнем насилия. В среднем здесь ежедневно убивают 60 человек.

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