В России введут утилизационный сбор на сигареты

Государственная дума поддержала инициативу рабочей группы Минздрава, Минфина и Минприроды о введении нового сбора для курильщиков. С 1 января 2027 года при покупке сигарет гражданам придётся заплатить утилизационный сбор.

«Мера позволит сократить потребление табака, что благотворно скажется на здоровье всех россиян, а также улучшит экологическую обстановку. Уверен, что принятое решение будет с одобрением встречено нашим обществом», – сказал замминистра финансов Иосиф Гольдштейн.

Размер нового сбора составит 20 рублей за одну сигарету, таким образом в среднем стоимость стандартной пачки вырастет с нового года на 400 рублей. Все собранные средства планируется направить на ремонт медицинских учреждений в районах Крайнего Севера.

«По самым скромным оценкам, в год в России выкуривают порядка 200 миллиардов сигарет. Поэтому в 2027 году мы соберём около 4 триллионов рублей, что позволит обновить до половины поликлиник и больниц в труднодоступных районах», – пообещал Гольдштейн.

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