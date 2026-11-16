 

Грузовой беспилотник Skyreach с эффективной дальностью 2100 км заменит вертолеты

16.11.2026, 11:03, Разное
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Транспортная логистика, связанная со снабжением морских платформ и доставкой войск на удаленные территории, требует колоссальных затрат и использования вертолетов. Техасский стартап Skyways обещает, что его новый беспилотник Skyreach сможет выполнять эти задачи быстрее и дешевле, доставляя грузы на расстояние до 2100 км.

Skyreach – гибридный самолет с вертикальным взлетом и посадкой, который оснащен восемью электродвигателями, поднимающими его в воздух, и двухтактным двигателем на тяжелом топливе (мазут, газойль) для горизонтального полета. Ему также подойдет авиационный керосин.

Размах крыльев беспилотника — 6,7 м, объем грузового отсека – 198 л. Загрузка отсека производится сверху, а благодаря нижнему люку есть возможность сбрасывать грузы или спускать их на тросе без приземления.

Как сообщили в компании, беспилотник выдерживает ветер до 75 км/ч и перепады температур от – 21 до +49 °C. Продолжительность нахождения в воздухе с минимальной нагрузкой составляет более 18 часов. По словам генерального директора Skyways Чарльза Акнина, эксплуатация Skyreach обходится около $300 в час. В дальнейшем он обещает снизить этот показатель до $100.

Источник &#8212 Skyways

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