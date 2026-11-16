 

ВСУ — ночью перехвачен 131 БПЛА. МО РФ — сбиты 1336 беспилотников, атакована нефтебаза в Азове

16.11.2026, 8:30, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 16 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 158 ударных БПЛА (из них – 77 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 131 беспилотника (в том числе 55 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 19 локациях и падения обломков в 11 локациях. Причинен ущерб в Кировоградской, Одесской, Харьковской и Запорожской областях, есть пострадавшие. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 16 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 1336 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Московским регионом, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, также над Азовским и Черным морями. Атакована нефтебаза в Азове. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов. Речь идет об одной из самой масштабных ночных беспилотных атак ВСУ почти за пять лет войны, развязанной властями РФ.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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