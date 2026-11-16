Создана установка для исследования изотопов водорода в условиях лунной поверхности

Сотрудники лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) создали установку для исследования фракционирования изотопов водорода D/H (водород, дейтерий, тритий) при сублимации льда воды в условиях поверхности Луны. С помощью новой установки ученые исследовали влияние объема исходной воды на параметры аналитического сигнала изотопного масс-спектрометра. Проведена оценка потерь и изменения изотопного состава паров воды при движении пробы от реактора экспериментальной установки до камеры масс-спектрометра. Определены оптимальные параметры накопления паров при проведении сублимации водного льда и верифицирована методика проведения эксперимента.

Присутствие воды на Луне впервые подтвердил космический аппарат Lunar Prospector, который зафиксировал нейтронным детектором в полярных областях наличие водорода, рассматриваемый как компонент воды. Ее фазовое состояние неизвестно – возможна как химически связанная вода в виде гидроксильных групп –OH(D), так и водный лед в смеси с лунным реголитом. Но, накопление льда должно было сопровождаться (ре)сублимацией с разделением стабильных изотопов D/H. Сама вода могла быть из разных источников (эндогенная, экзогенная, имплантированная Солнечным ветром) и поэтому понимание особенностей фракционирования изотопов водорода и кислорода воды в условиях поверхности Луны поможет ответить на вопрос о ее происхождении. При этом, изотопный состав воды является ключевым фактором для жизнеобеспечения планируемой лунной базы. В мировой практике, для проведения исследований фракционирования изотопов используют закрытые системы, в которых создаются пониженное давление и температура, близкие к лунным. Анализ существующих установок показал, что проведенные эксперименты были направлены на исследование сублимации паров воды либо с поверхности чистого льда, либо изучали сублимацию паров воды только в смеси льда с минеральным порошком.

Но на Луне необходимо учитывать также сублимацию инея с открытой поверхности минеральных зерен. Для преодоления отмеченных недостатков, в ГЕОХИ РАН была создана установка для изучения изотопного фракционирования D/H в вакууме при сублимации водяного льда в условиях низких температур и давления, которая позволяет проводить все необходимые типы экспериментов (рис. 1). Основой установки является криовакуумная камера, в которой размещено термостатируемое основание. Температура основания может варьироваться от -150 ºС до 200 ºС. Все внешние поверхности прогреваются до 200 ºС. Особенностью данной установки является прямой ввод сублимированной воды из ловушки в изотопный масс-спектрометр Delta Plus XP (IRMS), Thermo Fisher Scientific, Бремен, Германия) через встроенную пиролитическую приставку TC/EA, что позволяет избежать контаминации и побочных изотопных эффектов при проведении анализа.

Проведено исследование зависимости изменения изотопного состава водорода исходной воды от введенного объема последней при движении пробы от сублимационного реактора через ловушку в масс-спектрометр, моделирующее путь перемещения паров воды при сублимации.

Это дает возможность оценить потери и влияние побочных изотопных эффектов на конечный результат и определить оптимальный объем для накопления пробы. Полученные результаты помогут надежно выявлять изотопные эффекты при сублимации водного льда на Луне в будущих лунных миссиях, — комментирует ведущий научный сотрудник лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова ГЕОХИ РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Воропаев.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 25-17-00051.

Результаты опубликованы в журнале «Письма в Журнал технической физики».

Фото: ГЕОХИ РАН

Источник: Минобрнауки России